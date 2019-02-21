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#ليبيا_الآن I فنانة سورية شابة ترسم بقدميها وتقهر المستحيل دمشق – #سوريا – (ر…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


#ليبيا_الآن I فنانة سورية شابة ترسم بقدميها وتقهر المستحيل

دمشق – #سوريا – (رويترز) – دعاء البسطاطي فتاة سورية تبلغ من العمر 28 عاماً، تعشق الرسم ، رغم أنها ولدت بلا ذراعين، لكنها تعلمت كيف تستخدم قدميها باحتراف..
#عيش_الآن

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