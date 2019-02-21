ليبيا_الآن| التكوري ينفي تحديد موعد لقطع كهرباء غات . . . نفى رئيس المكتب الإ…

#ليبيا_الآن| التكوري ينفي تحديد موعد لقطع كهرباء غات

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نفى رئيس المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء محمد التكوري الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد 23 من فبراير الجاري لقطع الكهرباء على مدينة غات لغرض الصيانة أو إيصال شبكتها بأي محطة كهربائية أخرى.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيان يقول إن الكهرباء تنقطع عن كامل المدينة لغرض تنفيذ أعمال صيانة على شبكتها، الأمر الذي أثار تساؤل أهالي غات.

وأشار التكوري خلال حديثة أن أي إصلاحات على مستوى الشبكة ستقوم الشركة بالإعلان عنه عبر كافة الوسائل بشكل مباشر وواضح للجميع.