ليبيا_الآن I خفر السواحل يعيد 116 مهاجرا لميناء الخمس . . . أعلنت منظمة أطباء …

#ليبيا_الآن I خفر السواحل يعيد 116 مهاجرا لميناء الخمس

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن 116 مهاجراً بينهم 21 امرأة وطفلًا، “أُعيدوا قسراً” إلى ميناء الخمس في ليبيا صباح الخميس، بعد قضائهم يوما ونصف اليوم في البحر، مشيرة إلى أنها قدّمت لهم الماء والغذاء والبطانيات ومستلزمات النظافة.

ورفض المتحدث باسم خفر السواحل العميد أيوب قاسم اتهامات المنظمة بإجبار المهاجرين على العودة، منوّها بأن الليبيين أنقذوا المهاجرين الذين كانوا في غالبيتهم من جنسيات أفريقية، بعد أن تاهوا في عرض البحر وأعادوهم من أجل سلامتهم.

الجدير بالذكر أن ليبيا تشكّل نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا لأولئك الذين يفرون من الفقر والحرب الأهلية في أماكن مختلفة من أفريقيا. وقد استغلت عصابات الاتجار بالبشر حالة الفوضى في ليبيا لتمارس أعمالها غير المشروعة.