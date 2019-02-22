ليبيا_الآن I توقعات بأمطار غزيرة وثلوج على ليبيا . . . تأثر أغلب مناطق شمال ال…

#ليبيا_الآن I توقعات بأمطار غزيرة وثلوج على ليبيا

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تأثر أغلب مناطق شمال البلاد بداية من يوم غد السبت بامتداد منخفض جوي يأتي برياح قوية وسُحب ماطرة على المنطقة، بحسب ما ورد في النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن جهة أخرى، أشار المركز إلى مُرتفع جوي يستمر في التأثير على أغلب مناطق البلاد ويعمل على استقرار الطقس بشكل عام حتى مساء اليوم الجمعة، قبل دخول فترة المنخفض الجوي.

ومن المُتوقع أن تتراوح درجات حرارة أغلب المناطق الشمالية اليوم ما بين 12 إلى 18 درجة مئوية، فيما يرتفع مُتوسط درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية ما بين 20 إلى 26 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن غزارة الأمطار ستزداد بشكل ملحوظ يوم الأحد خاصة على مناطق الشمال الغربي، مُشيراً إلى أنها ستكون مصحوبة بحبات برد، وسط احتمالات بتساقط الثلوج على المناطق الأكثر ارتفاعا في جبل نفوسة.