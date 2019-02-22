ليبيا_الآن I تونس:95% من تبادلنا التجاري عبر النقل البحري . . . أكد وزير النق…

#ليبيا_الآن I تونس:95% من تبادلنا التجاري عبر النقل البحري

.

.

.

أكد وزير النقل التونسي هشام بن أحمد أن قطاع النقل البحري يمثل ما نسبته 95% من الحجم الإجمالي للتبادل التجاري في البضائع بتونس.

وأشار بن أحمد في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الملتقى الإقليمي بشأن النقل الجوي والبحري في مدينة سوسة التونسية إلى حاجة بلاده لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بواقع النقل ليكون في مصاف الدول الإفريقية المتقدمة في هذا المجال.

وكشف الوزير أن أوائل العام 2020 سيكون موعدا للانطلاق في مشروع ميناء النفيضة، فيما تضع الوزارة اللمسات الأخيرة الخاصة بعرض أثمان مشروع ميناء الصخيرة في ولاية صفاقس، فضلا عن مشروع بناء رصيف نفطي جديد في بنزرت.