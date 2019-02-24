ليبيا_الآن| مُقاتلات سلاح الجو تتوعّد العابثين بالجنوب . . . توعد سلاح الجو با…

#ليبيا_الآن| مُقاتلات سلاح الجو تتوعّد العابثين بالجنوب

.

.

.

توعد سلاح الجو باستهداف أي قوة مشبوهة تتحرك نحو نطاق سيطرته أو في مناطق عملياته العسكرية جنوبي البلاد.

وأكدت غرفة العمليات الجوية في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد لضرب أي مجموعة تخالف هذه الأوامر مشيرة إلى أن سلاح الجو باشر تنفيذ جولات استطلاعية لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة في المنطقة.

ويخوض الجيش الوطني معارك ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية في الجنوب منذ إعلان انطلاق عملية “تحرير الجنوب” منذ ما يقارب الشهرين.