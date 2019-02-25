ليبيا_الآن I عبدالجليل يمنع كشف وجوه “المنقبات” . . . طلب وزير التعليم بحكومة …

#ليبيا_الآن I عبدالجليل يمنع كشف وجوه “المنقبات”

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طلب وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، من رؤساء الجامعات ومراقبي التعليم بالبلديات بإعطاء السيدات حقهن في ارتداء “النقاب”.

وقال عبدالجليل في خطاب أرسله لرؤساء الجامعات ومراقبي التعليم، واطلعت إنه أصدر هذا التعميم بعد ورود شكاوى بشأن تعرض سيدات يرتدين “النقاب” لمضايقات، منها مطالبتهن بالكشف عن وجوههن قبل الدخول إلى قاعات الامتحانات أو إلى الحرم الجامعي أو أثناء عملية التدريس.

ودعا عبدالجليل في الخطاب إلى إبلاغ الجهات التابعة لهم بعدم التعرض للسيدات واحترام لباسهن، مؤكدا ضرورة أخذ الترتيبات اللازمة للتحقق من شخصية الممتحنة من خلال تكليف سيدة للقيام بعملية الكشف عن الهوية.