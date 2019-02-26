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#ليبيا_الآن| «رويترز»: الإمارات تستضيف اجتماعًا ليبيًا لإعادة فتح حقل الشرارة ا…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| «رويترز»: الإمارات تستضيف اجتماعًا ليبيًا لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي
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قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن دولة الإمارات ستجمع بين أطراف في الصراع الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في محاولة لإعادة فتح حقل الشرارة.

وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السراج سيحضر المحادثات.

ونقلت «رويترز»، عن مصادر لها قولها، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ودبلوماسيين أميركيين سيحضرون أيضا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن صنع الله سيجتمع مع أطراف لم تحددهم «لمناقشة التدابير الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة الشرارة، يضمن سلامة العاملين ويمهد الطريق أمام رفع حالة القوة القاهرة في الحقل».

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قناة الان

قناة الان

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