ليبيا_الآن| اجتماع متوقع بين السراج وحفتر في أبوظبي لحل مسألة حقل الشرارة اللي…

#ليبيا_الآن| اجتماع متوقع بين السراج وحفتر في أبوظبي لحل مسألة حقل الشرارة الليبي

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من المتوقع أن تستضيف أبوظبي غدا الأربعاء اجتماعا بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين ومصادر أخرى في الإمارات، أكبر بلد داعم للجيش الوطني المسيطر على شرق ليبيا، قولهم إنه من المتوقع عقد لقاء تحاول فيه الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح حقل الشرارة، أضخم حقل نفطي في ليبيا.