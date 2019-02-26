ليبيا_الآن I القبض على إرهابي تونسي هارب من درنة . . . أعلنت المخابرات التونسي…

#ليبيا_الآن I القبض على إرهابي تونسي هارب من درنة

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أعلنت المخابرات التونسية يوم الثلاثاء عن القبض على مواطنها هشام كرومه أحد أبرز قيادات “داعش” والذي كان قد أقام معسكرا تدريبيا للإرهابيين من منتسبي داعش في مدينة درنة.

وقالت صحيفة الشروق إن القبض على “كرومة” تم عبر القيام بعملية نوعية للمخابرات التونسية بالتعاون مع السلطات التركية وسفارة أجنبية لم يكشف عن هويتها، وقد تسلل الإرهابي كرومة من تونس سنة 2013 نحو مدينة درنة، حيث قام بالإشراف على معسكرات تدريبات بالإضافة إلى تورطه في الإشراف على عمليات إرهابية داخل التراب التونسي بمساعدة الإرهابي الثاني المدعو معز الفزاني.