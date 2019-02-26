ليبيا_الآن I مجلس النواب يُلغي حكم إعدام الملك إدريس . . . أكد المتحدث باسم مج…

#ليبيا_الآن I مجلس النواب يُلغي حكم إعدام الملك إدريس

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أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس، ناقش في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته.

وأضاف بليحق في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، أنه وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين.

وأوضح أنه وبعد إقرار المذكرة سيتم رد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وعائلته وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.