ليبيا_الآن I أمطارُ #كاباو بُشرى للمزارعين . . . شهدت مدينة كاباو بالجبل الغر…

#ليبيا_الآن I أمطارُ #كاباو بُشرى للمزارعين

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شهدت مدينة كاباو بالجبل الغربي على مدار 3 أيام متواصلة أمطارا غزيرة، مما سيسهم في زيادة إنتاجِ زيت الزيتون وانخفاض أسعار صهاريج المياه بعد أن ملأت الأمطار الخزانات والآبار والوديان.

ولأن المنطقة جبلية وتفتقر للمياه فقد كان نزول الأمطار بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية محل استبشار وترحيب من قبل أصحاب المراعي والمزارع إلى جانب مربّي النحل.

يشار إلى أن كاباو وعموم مناطق جبل نفوسة تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب ومعاناة المواطنين في تأجير الصهاريج المقطورة لتوفير المياه وبأسعار عالية في ظل شح السيولة في المصارف.