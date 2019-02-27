ليبيا_الآن I قافلة طبية تُداوي أوجاع أهالي الغريفة . . . وصلت إلى عيادة الهلال…

#ليبيا_الآن I قافلة طبية تُداوي أوجاع أهالي الغريفة

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وصلت إلى عيادة الهلال الأحمر بالغريفة، قافلة طبية مكونة من ثلاثة أطباء زائرين في طب العيون والمسالك البولية والجراحة، للقيام بكشوفات للمرضى في المنطقة.

وتأتي هذه القافلة بعد أقل من شهر من إعادة افتتاح العيادة بتجهيزات متواضعة تتماشى مع متطلبات الخدمات الصحية في المنطقة.

وسيجري الأطباء كشوفات طبية لمدة 10 أيام يتم من خلالها تقديم العلاج بالأدوية المتاحة في العيادة، وهو ما باشر فيه طبيب الجراحة بإجرائه عمليات صغرى لعدد كبير من المرضى.

أما بالنسبة لقسم العيون فاقتصرت أغلب الحالات على الكشف والتحاليل الطبية نظرا لقلة الأجهزة والإمكانيات، فيما طمأن الأطباء بأنهم سيقومون بتحويل كافة الحالات المستعصية الى مستشفيات أخرى قادرة على استكمال العلاج.