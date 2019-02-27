ليبيا_الآن I برنامج العودة الطوعية يؤتي أكله في ليبيا . . . رغم فشل عدد من مقت…

#ليبيا_الآن I برنامج العودة الطوعية يؤتي أكله في ليبيا

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رغم فشل عدد من مقترحات حل الهجرة وتدفق المهاجرين إلا أن برنامج العودة الطوعية الذي انطلق من أربع سنوات بين منظمة الهجرة العالمية وليبيا لا يزال أنجحها خاصة بعد أن أعلنت المنظمة عودة أكثر من 40 ألف مهاجر غير قانوني طوعاً إلى بلدانهم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليص عدد المهاجرين غير القانونيين على الأراضي الليبية الذي دخل أغلبهم عبر الحدود الجنوبية لليبيا.

المنظمة أضافت في بيان إعادة أكثر من 160 مهاجراً تم ترحيلهم إلى نيجيريا مغادرين من مطار سبها في أول رحلة من المطار ضمن برنامج العودة الطوعية بعد أن سمحت قوات الجيش بإقلاع الطائرة بعد أن أمنت معظم مناطق الجنوب .