ليبيا_الآن | بلدية بنغازي تعقد اجتماعا حول إعمار المدينة . . . عقد رئيس المجلس…

#ليبيا_الآن | بلدية بنغازي تعقد اجتماعا حول إعمار المدينة

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عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بو جواري،اجتماعا مع مدير مكتب المشروعات بديوان البلدية المهندس أسامة الكزة وموظفي المكتب و مندوبين عن جهاز تنمية وتطوير المدن.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على ضرورة الإسراع بتشكيل فريق عمل لتسهيل الإجراءات وإنهاء سرعة الإنجاز بالمشاريع المتعاقد عليها و البالغ عددها 224 مشروع.

وكانت المشاريع قد حددت من قبل لجنة إعادة الإستقرار إلى مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح و برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.