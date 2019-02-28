ليبيا_الآن I وصول الشحنة الثانية من خام جوازات السفر . . . أعلنت وزارة الداخلي…

#ليبيا_الآن I وصول الشحنة الثانية من خام جوازات السفر

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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق استلام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب الشحنة الثانية من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا، الخميس.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي للرفع من معاناة المواطنين وتسريع عمليات استخراج جوازات السفر للذين لم يحصلوا عليها.

وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تعتبر ضمن شحنات أخرى من المنتظر أن تصل تباعا للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

وكانت مصلحة الجوازات، أعلنت في يناير الماضي، عن التعاقد على 2.2 مليون جلدة خام للجوازات الزرقاء من شركة الدولة النمساوية للطباعة المنفذة.