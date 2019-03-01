ليبيا_الآن| احتفالية الربيع في هون تواصل رسم الفرح . . . لا يمرّ يوم الثامن وا…

#ليبيا_الآن| احتفالية الربيع في هون تواصل رسم الفرح

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لا يمرّ يوم الثامن والعشرون من فبراير كل عام، على مدينة هون مرورا عاديًا وبسيطا، لأنه يُمثّل لهم نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وفي العُرف الذي توارثته الأجيال في المدينة، يجب أن يُام احتفال بقدوم الربيع، أو كما يُعرف بـ”ملاقاة الربيع”.

وما يزال هذا الاحتفال متواصلا مند عقود في مدينة هون، الذي تُعدّ فيه الأكلات والحلويات الشعبية، مثل “كعك البلاد، الغريّبة” و”الفول المطبوخ والبيض ومنقوع القصب”. في حضور الأهالي من الجيران والأصدقاء.