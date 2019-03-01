ليبيا_الآن I الجيش يدخل أم الأرانب بغطاء جوّي . . . أعلنت القيادة العامة للجيش…

#ليبيا_الآن I الجيش يدخل أم الأرانب بغطاء جوّي

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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني دخول قوات الجيش إلى منطقة أم الأرانب، لتُسجل تقدماً جديداً في الجنوب ضمن عملية تحريره التي أطلقتها منتصف يناير الماضي.

ويأتي هذا التقدم بعد أن تمكّنت قوات الجيش الوطني من الدخول إلى قرية العوينات ومدينة غات في أقصى الجنوب الغربي أمس الخميس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن مُقاتلات سلاح الجو قد رافقت قوات الجيش البرية أثناء توجهها إلى منطقة أم الأرانب، باستطلاعات جوية طيلة الطريق.