ليبيا_الآن| كشافة طرابلس يحتفلون بذكرى التأسيس الـ65 . . . وسط العاصمة طرابلس …

#ليبيا_الآن| كشافة طرابلس يحتفلون بذكرى التأسيس الـ65

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وسط العاصمة طرابلس نظم فريق الكشاف والمرشدات، إستعراض في شوارع وسط المدينة علت فيه أصوات الموسيقى والبهجة احتفالا بالذكرى الـ65 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا.

الاحتفال نظّمته مفوضية طرابلس، وشاركت فيه عدد من المفوضيات المجاورة، وهي مفوضيات الخمس، زليتن، مصراتة، والجفارة.

ولم يكن الاستعراض اللافت المُنظّم النشاط الوحيد في الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين، بل تُجهِّز مفوضية كشاف طرابلس كذلك لحفل فني، ومعرض مصاحب له من المُنتظر أن تتم إقامته خلال شهر مارس الجاري.