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#ليبيا_الآن| الطويل: دخول الجيش لطرابلس يعني تدميرها . . . حذّر رئيس الأركان ال…

2 مارس، 2019
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الطويل: دخول الجيش لطرابلس يعني تدميرها
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حذّر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرحمن الطويل، من “تدمير طرابلس” بحال قرر الجيش الوطني دخولها، مُستبعدا أن يُقدم الجيش على هذه الخطوة.

وقال الطويل في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن القوات الموجودة في طرابلس ستواجه الجيش الوطني بحال اقترابه من العاصمة، مضيفا أن هذه القوات قادرة على المواجهة لكن هذا الأمر سيكون بمثابة “تدمير طرابلس”.

وبشأن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إقالته في فبراير الماضي وتكليف الفريق الركن محمد المهدي، خلفا له، أكد الطويل أنه لم يُسلّم مهامه حتى الآن، مُعتبرا أن القرار “باطل” كونه صدر عن السراج منفردا، مبينا أن هذا القرار يجب أن يصدر بالإجماع من المجلس الرئاسي.

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قناة الان

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تعليقات

  • تدمير مباني البني الايطالي في الشوارع المتفرعة من ميدان الشهداء والمنطقة ما بين شارع عمر المختار والنصر عموما سيكون أفضل من تركها بلا صيانة الى الحالة المتهالكة التي وصلت اليها نتيجة الاهمال لعقود طويلة.. رب ضرة نافعة

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  • يا طويل ! المفروض ان تصمت لأن صلاحيتك انتهت والذي تنتهي صلاحيته يلقى في القمامة ؟ لقد قلصوك واصبحت قزما يردد اقوال لا معنى لها .

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