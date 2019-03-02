ليبيا_الآن| مصرف الوحدة بمصراتة يُخفّض سقف السحب . . . أعلن فرع مصرف الوحدة في…

#ليبيا_الآن| مصرف الوحدة بمصراتة يُخفّض سقف السحب

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أعلن فرع مصرف الوحدة في مدينة مصراتة أن سقف السحب لشهر مارس الجاري من حسابات أصحاب المرتبات سيكون 1000 دينار للفرد الواحد.

وكان فرع الوحدة في مصراتة قد حدد سقف السحب في شهر فبراير الماضي عند 2000 دينار لكل زبون ليكون بذلك قد خفّض قيمة السحب بنسبة 50% بالمقارنة على أساس شهري.

وتعاني غالبية المصارف التجارية في ليبيا أزمة خانقة في حجم السيولة النقدية منذ عام 2014 ويصل سقف السحب النقدي في بعض منها إلى ما يُقارب الـ 200 دينار بالرغم من إعلان مصرف ليبيا المركزي عن توزيعه لشحنات كبيرة من العملة النقدية على عدد من المصارف التجارية في مدن مختلفة.