ليبيا_الآن| خليها تكاكي”.. حملة للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن بمصر . . . دفع ال…

#ليبيا_الآن| خليها تكاكي”.. حملة للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن بمصر

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دفع النجاح الساحق لحملة “خليها تصدي” في مصر إلى إطلاق المزيد من الحملات الأخرى لمواجهه جشع التجار والزيادات غير المحسوبة في أسعار السلع.

وكان آخر هذه التحركات حملة “خليها تكاكي” التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل للدعوة إلى مقاطعة الدواجن التي شهدت أسعارها ارتفاعات ملحوظة بالفترة الحالية، تراوحت ما بين 5 و6 جنيهات للكيلوغرام الواحد.

وسرعات ما آتت الحملة أوكلها، حيث بات قطاع الدواجن يعاني من حالة ركود في حركة البيع، لكن ذلك تسبب بتكدس ملايين الدواجن وإحداث خلل في التوازن الكمي بها، كما نفقت أعداد كبيرة من الدواجن وتكبد المربون والتجار خسائر فادحة، وسط تحذيرات من تخريب الصناعة المتوطنة واللجوء إلى استيراد الدواجن من الخارج بالكامل وما يتبعه من تسريح للعمال وضغط على العملة الصعبة.