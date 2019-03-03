ليبيا_الآن| “صحوة الدينار”.. مخاوف من “فخ التُجّار” . . . بعد استقرار لأشهر عن…

#ليبيا_الآن| “صحوة الدينار”.. مخاوف من “فخ التُجّار”

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بعد استقرار لأشهر عند مستويات 4.30 دنانير ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار في السوق السوداء يوم أمس السبت ليتم تداوله عند مستويات 4.15 دنانير وهي القيمة الأعلى للدينار منذ أكثر من عامين أمام الدولار.

وجاءت هذه الصحوة مدعومة بإجراءات المصرف المركزي المتعلقة باستكمال صرف منحة أرباب الأسر للمواطنين عن العام 2018 بقيمة 500 للفرد الأمر الذي تسبب في شيئين أولهما أن تجار السوق في حالة ترقب والآخر أن المواطنين تراجعوا عن الشراء من السوق السوداء بسبب توفر الدولار عن طريق مخصصات أرباب الأسر.