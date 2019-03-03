#ليبيا_الآن| ازالة القواعد الخرسانية المتضررة ومخلقات الحفر بطريق الشط سرت

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بدأت بلدية #سرت اعمال الصيانة الخاصة بإنارة طريق الشط ، والمرحلة الأولى تشمل استبدال القواعد الخرسانية المتضررة تليها أعمال فرد الكوابل الكهربائية وتركيب أعمدة الانارة

حيث تابع السيد مساعد مدير ادارة توزيع الوسطى منطقة سرت اليوم السبت الموافق 02-03-2018، أعمال صيانة شبكة الإنارة بطريق الشط من حيث إزالة القواعد الخرسانية المتضررة ومخلقات الحفر استعداداً لتنفيذ شبكة انارة جديدة بالتعاون مع المجلس البلدي سرت.









