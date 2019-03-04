ليبيا_الآن| طرابلس تحتضن مؤتمرا دوليا للعلوم والتقنية . . . شهد فندق المهاري ب…

#ليبيا_الآن| طرابلس تحتضن مؤتمرا دوليا للعلوم والتقنية

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شهد فندق المهاري بالعاصمة طرابلس انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعلوم والتقنية بمشاركة عدد من الجامعات على مستوى البلاد.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة الليبية للحديد والصلب إلى أن المؤتمر الذي تقيمه الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بوزارة تعليم الوفاق لـ3 أيام سيشهد تقديم أكثر من 55 ورقة علمية.

وأضاف البيان أن الشركة حاضرة في هذا المحفل العلمي التقني من خلال رعايتها له وعبر مهندسيها المختصين الذين يشاركون بورقات علمية.