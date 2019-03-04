ليبيا_الآن| فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي وادي عتبة . . . أعلنت اللجنة …

#ليبيا_الآن| فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي وادي عتبة

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أعلنت اللجنة الانتخابية في بلدية وادي عتبة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي وادي عتبة.

وأكد بيان صحفي صادر عن اللجنة أن البلدية تم تقسيمها إلى 8 مناطق، ولكل منطقة مركز انتخابي فيما يصل عدد الناخبين إلى 21 ألفا، مبينا تسجيل أكثر من 7 آلاف ناخب حتى الآن من هؤلاء الناخبين.

وأشار البيان إلى مباشرة اللجنة في استقبال الملفات والاستفسار عن الأوراق المطلوبة فضلا عن تسلم نماذج الترشح المؤلفة من فئات عامة و10 أشخاص وفئة الاحتياجات الخاصة والمرأة.