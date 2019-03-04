عاجل

#ليبيا_الآن| البعثة تُرحب برفع القوة القاهرة عن “الشرارة” . . . رحبت بعثة الأمم…

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| البعثة تُرحب برفع القوة القاهرة عن “الشرارة”
.
.
.
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة والعودة الفورية للإنتاج.

ودعت البعثة في بيان نشرته بحساباتها الرسمية في مواقع التواصل، مساء الاثنين، لـ”تحصين المنشآت الوطنية وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها لما فيه خير الشعب الليبي وحماية لمصدر قوته”.

وأعلنت مؤسسة النفط، مساء الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة وقالت إن الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج بالحقل بلغت 1.8 مليار دولار أميركي.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك