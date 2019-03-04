ليبيا_الآن| البعثة تُرحب برفع القوة القاهرة عن “الشرارة” . . . رحبت بعثة الأمم…

#ليبيا_الآن| البعثة تُرحب برفع القوة القاهرة عن “الشرارة”

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة والعودة الفورية للإنتاج.

ودعت البعثة في بيان نشرته بحساباتها الرسمية في مواقع التواصل، مساء الاثنين، لـ”تحصين المنشآت الوطنية وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها لما فيه خير الشعب الليبي وحماية لمصدر قوته”.

وأعلنت مؤسسة النفط، مساء الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة وقالت إن الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج بالحقل بلغت 1.8 مليار دولار أميركي.