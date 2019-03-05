ليبيا_الآن| المهاجرون يُجبرون أوروبا على دعم ليبيا . . . يظل البحر المتوسط طري…

#ليبيا_الآن| المهاجرون يُجبرون أوروبا على دعم ليبيا

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يظل البحر المتوسط طريقا هاما للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا بالرغم من أن العدد آخذ في الانخفاض منذ أزمة الهجرة الأوروبية في عام 2015 عندما عبر أكثر من مليون مهاجر البحر باتجاه القارة العجوز.

وما تزال فرنسا وإيطاليا على خط متوازٍ في تطبيق خطط تهدف للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئهما، وتستعد الدولتان لتقديم زوارق لحرس السواحل الليبية وشرطة “يورو ميد” التي تعمل قبالة السواحل الليبية، وفقاً لتصريح وزير القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مؤتمر ميونخ الأسبوع الماضي.