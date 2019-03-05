ليبيا_الآن I صيانة في وادي الغراب . . . بادرت مجموعة من المواطنين في الزنتان،ب…

#ليبيا_الآن I صيانة في وادي الغراب

.

.

.

بادرت مجموعة من المواطنين في الزنتان،بمجهوداتهم الذاتية وآلياتهم، متطوعين نحو وادي الغراب لإصلاح الانجراف -إثر السيول وغزارة الأمطار – قبل سقوط الطريق التي تشكل شريان الحركة الرئيسي بين مدن الجبل الغربي.

يذكر أن كميات الأمطار التي سُجِلت في الزنتان تجاوزت الـ 100ملم في كل مرة، هذا الشتاء، وسط بنية تحتية متهالكة، فبعد وادي الأثل بضحاياه في كل عام هاهي الطريق الرئيسية (وادي الغراب) – الرابطة مدن الجبل من غريان إلي نالوت مروراً بالأصابعة والزنتان وغيرها من مدن- تنهار أجزاء منها جراء حفر السيول تحتها.