ليبيا_الآن I ليبيا تشارك في إقرار بنود العمل العربي المشترك . . . شهدت تونس عق…

#ليبيا_الآن I ليبيا تشارك في إقرار بنود العمل العربي المشترك
.
.
.
شهدت تونس عقد الاجتماع الثاني المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومثّل ليبيا في الاجتماع وزيرا الداخلية والعدل بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ومحمد عبد الواحد عبد الحميد.
وجرى خلال الاجتماع إقرار بعض البنود الخاصة بالعمل العربي المشترك المتمثلة بتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.
أضف تعليقـك