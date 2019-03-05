ليبيا_الآن| مُهلة لإخراج الطائرات المعطوبة من مطار طرابلس . . . طالبت مصلحة ال…

#ليبيا_الآن| مُهلة لإخراج الطائرات المعطوبة من مطار طرابلس

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طالبت مصلحة المطارات الشركات والمؤسسات المالكة للطائرات المعطوبة والمتوقفة عن العمل والمتهالكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طائراتهم وذلك عن طريق بيعها أو تخريدها.

ومنحت المصلحة أصحاب الطائرات المركونة بمطار طرابلس الدولي مهلة حتى آخر شهر مارس الجاري للتصرف في طائراتهم.

كما أشار إعلان المصلحة إلى أن القرار 397 لعام 2014 يخوّل للمصلحة القيام بالتصرف في الطائرات الخارجة عن الخدمة بسبب التهالك في حال لم يستجب أصحابها للإعلان.