ليبيا_الآن| “التجاري الوطني” يبدأ باستقبال مُعاملات أرباب الأسر . . . أعلن ال…

#ليبيا_الآن| “التجاري الوطني” يبدأ باستقبال مُعاملات أرباب الأسر

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أعلن المصرف التجاري الوطني عن البدء بقبول مُعاملات الزبائن للحصول على مخصصات أرباب الأسر المُستحقة لعام 2018 استجابة لمنشور المصرف المركزي رقم 2 للعام 2019 والصادر بتاريخ 28 فبراير.

وأشار المصرف في منشور بصفحته الرسمية إلى أن عملية شحن المُخصصات على بطاقة المُستخدم ستتم على ذات البطاقة التي سبق أن تم منحها للمواطنين خلال العام 2018 للاستفادة من المنحة.

وطالب المصرف المواطنين بضرورة تعبئة بيانات النمُوذج الخاص بالتقدّم لشراء العُملة، كما نوّه على ضرورة تعبئة خانة رقم الهاتف الشخصي للمُستفيد، مؤكداً أنه لن يتم شحن البطاقة بالنقود إلا للبطاقات التي قدّم أصحابها أرقامهم الخاصة وشهادة وضع عائلي مُستخرجة حديثاً.