ليبيا_الآن| آلية تسجيل الناخبين بالانتخابات البلدية . . . دعت ‎اللجنة المركزية…

#ليبيا_الآن| آلية تسجيل الناخبين بالانتخابات البلدية

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دعت ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎، الأربعاء، للتسجيل في انتخاب المجلس البلدي عبر إرسال رسالة للرقم 11711 من شبكة ليبيانا أو المدار بحيث تحتوي الرسالة على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه اللجنة عن تمديد فترة تسجيل الناخبين الى يوم السبت الموافق 2019/3/9 للبلديات التالية:

(وادي عتبة، أوباري، بنت بية، الخمس، زوارة، زلطن، رقدالين، باطن الجبل، القلعة، الرياينة، الحرابة، نالوت، الحوامد، غدامس، الغريفة، وازن).

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن التسجيل يقتصر عبر الرسائل النصية فقط.

يذكر أن اللجنة فتحت باب الترشح لعضوية مجالس بلدية في المنطقتين الجنوبية والوسطى والغربية من 4 مارس الحالي حتى 10 مارس من ذات الشهر.