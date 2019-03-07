ليبيا_الآن I بلدية أبوسليم ترفع حالة الاستعداد القصوى لمكافحة الملاريا . . . أ…

#ليبيا_الآن I بلدية أبوسليم ترفع حالة الاستعداد القصوى لمكافحة الملاريا

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أعلنت بلدية أبو سليم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل كافة المرافق الحيوية الصحية للتعامل مع حالات اشتباه بمرض الملاريا، وانشاء غرفة طوارئ المُشكّلة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الوضع مع الجهات المعنية.

وطالبت البلدية في بيان لها المجلس الرئاسي بشكل عاجل توفير الأمصال والعقاقير الخاصة بوباء الملاريا داخل المرافق الصحية بالبلدية، مشيرة أنها شكّلت لجنة مشتركة بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكتب الاصحاح البيئي أبوسليم لاتخاد التدابير الوقائية.

وأعلنت أبوسليم عن ضرورة توفير سيارات الرش والأجهزة الخاصة بشكل عاجل للفرق المشكلة بالخصوص، إاضفة إلى ضرورة توفير مختبر بيئي بمكتب الاصحاح البيئي أبوسليم، مشيرة أن هذه الطلبات قد تمت إحالتها للجهات المختصة ولم تتلقّى أي إجابة منها حتى الآن.