ليبيا_الآن| تأهب بعد أول إصابة بالملاريا في طرابلس . . . اعتبرت إدارة الرصد وا…

#ليبيا_الآن| تأهب بعد أول إصابة بالملاريا في طرابلس

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اعتبرت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن تسجيل إصابة واحدة بمرض الملاريا لا يعني أن المرض قد تفشّى في ليبيا مثلما روّجت العديد من وسائل التواصل فور الإعلان عن كشف حالة مُصابة في طرابلس.

وأوضح مُدير الإدارة رمضان عصمان أن الإصابة التي تم رصدها تُعتبر جرس إنذار لوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إمكانية رجوع الملاريا إلى ليبيا، مُشدداً على أن الأوضاع حتى الآن “تحت السيطرة”.

وأعلنت بلدية أبو سليم أمس الأربعاء رفع حالة الاستعداد القصوى داخل كافة المرافق الحيوية الصحية للتعامل مع حالة اشتباه بمرض الملاريا، وإنشاء غرفة طوارئ.