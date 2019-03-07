ليبيا_الآن| التجهيز لرحلات مُنتظمة بين طرابلس وإسطنبول . . . تستعد مصلحة المطا…

#ليبيا_الآن| التجهيز لرحلات مُنتظمة بين طرابلس وإسطنبول

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تستعد مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني لاستقبال وفد مُتخصص يُمثل شركة الخطوط التركية من المُتوقع أن يصل اليوم الخميس في زيارة تفقدية إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال اجتماعاً تحضيرياً مع وفد من إدارة مطار معيتيقة لتسليط الضوء حول أهم الترتيبات اللازم اتخاذها لاستقبال الوفد وتسهيل جولته داخل المطار.

وحضر الاجتماع كل من مدير عام مطار معيتيقة لطفي الطبيب، ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالمطار إلى جانب مدير المنفذ ومسؤولي المكاتب المُختصة بمصلحة المطارات.