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#ليبيا_الآن| “تعليم الوفاق”: ملتزمون بصرف علاوة الحصة . . . أكد وكيل وزارة التع…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| “تعليم الوفاق”: ملتزمون بصرف علاوة الحصة
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أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، التزام الوزارة بصرف علاوة الحصة لجميع المعلمين بكافة المراقبات التعليمية التي تقيدت بإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأوضح جمعة في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك”، الخميس، أن علاوة الحصة التي صرفت هذا العام بلغت نحو 302,593 مليون دينار ليبي، وأنها وزعت على قرابة الـ115,373 معلماً ومعلمة، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي صاحبت تنفيذ برنامج علاوة الحصة والمعالجات التي ستقوم بها الوزارة بالخصوص.

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  • كويس , بعد هذه الخطوة يجب على أمين التعليم الأطلاع على المنااهج ومحتواها مع فريق عمل متخصص وله دراية ببعد المواضيع التي تدرس وأهميتها للتخصصات المستقبلية , والركائز سواء الأدبية أو العلمية أو الدينية , وكذلك مستوى كوادر التدريس ومدى نسبة إستجابة الطالب للمواضيع التي تدرس , ونتائج التصحيح , وكذلك الأتصال الدائم بأولياء امور الطلبة أو الطالبات في حالة وجود ملاحظات مهمة .
    والأجتماع الشهري بالأدارة ـ وشئون الصيانة والأمن والنظافة والزي الدراسي .
    وربما حتى توفير حافلات لتوصيل الطلبة للتحصيل العلمي ـ يعني لو مبارة في الرياضية راهو وفرتوا طائرات مش حافلات …!!!

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