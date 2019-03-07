ليبيا_الآن| “تعليم الوفاق”: ملتزمون بصرف علاوة الحصة . . . أكد وكيل وزارة التع…

#ليبيا_الآن| “تعليم الوفاق”: ملتزمون بصرف علاوة الحصة

.

.

.

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، التزام الوزارة بصرف علاوة الحصة لجميع المعلمين بكافة المراقبات التعليمية التي تقيدت بإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأوضح جمعة في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك”، الخميس، أن علاوة الحصة التي صرفت هذا العام بلغت نحو 302,593 مليون دينار ليبي، وأنها وزعت على قرابة الـ115,373 معلماً ومعلمة، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي صاحبت تنفيذ برنامج علاوة الحصة والمعالجات التي ستقوم بها الوزارة بالخصوص.