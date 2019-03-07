ليبيا_الآن| ضبط عمليات تزوير أرقام وطنية في بنغازي . . . أعلن قسم النجدة بنغاز…

#ليبيا_الآن| ضبط عمليات تزوير أرقام وطنية في بنغازي

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أعلن قسم النجدة بنغازي ضبطه مجموعة من العمالة المصرية والفلسطينية تحمل أرقاما وطنية ليبية مزورة وأوراق ثبوتية ليبية مزورة.

وقال قسم النجدة بصفحته في “فيسبوك”، الخميس، إن ضبط العمالة تم خلال مداهمة منزل مستأجر في شارع الاوس بمنطقة الليثي، وذلك في إطار الخطة الأمنية رقم 4.

وأضاف أن الأفراد المضبوطين كانوا يتنقلون داخل المدنية برخص قيادة مزورة وكتيب حيازة مركبه آلية مزور أيضا.









