ليبيا_الآن| زوجات ليبيات يوثقّن اللحظّاتْ الاخيرّة بالصور قبل خروج ازواجهم للخ…

#ليبيا_الآن| زوجات ليبيات يوثقّن اللحظّاتْ الاخيرّة بالصور قبل خروج ازواجهم للخوض في المعارك.
اللهم انعم علينا بالامن و الامان و جنبنا الفتن يا كريم ❤
🌸
#ليبيا_الآن| زوجات ليبيات يوثقّن اللحظّاتْ الاخيرّة بالصور قبل خروج ازواجهم للخوض في المعارك.
اللهم انعم علينا بالامن و الامان و جنبنا الفتن يا كريم ❤
🌸
ربي يرجع افراد قوات الكرامة لاهلهم وعائلاتهم سالمين . بعد ان يطهرو بلادنا من جميع المليشيات المؤدلجة والا غيرها
ملاحظة / روابط شباب الخريجين .
للتوضيح للرأي العام للبلديات والمرافق الأجتماعية الليبية كافة.
بالنسبة للصراع على السلطة في ليبيا امر يجب عدم التقكير فيه ,
ببساطة لأن معظم المشاركين والمترشحين لمناصب حكومية او رئاسية ينتمون لاحزاب ـ وكل حزب لديه إتجاه وأنشطة تختلف عن الأخر ـ وهذا سيسبب في إنهيار مؤسسات البلاد سواء العسكرية أو المدنية ـ وكذلك يعرقل التواصل بين الادارات العامة وبين المواطن , يجب على المخطئين الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة على الاخطاء سواء بالاعتماد على القطاع الخاص المغيب عن الادارة الرقابية العامة والذي يجب أن ينطوي تحت إدارتها سواء بالاستيراد أو التصدير لمصلحة المواطن ومصلحة إقتصاد البلاد بأمانة ـ العمل التعاوني وخاصة في العاصمة وبعض المناطق الليبية يصل لنتيجة مثمرة ـ فالوظن بدون رفعة المواطن وتقديره ـ لايصبح وطن ـ بمعنى أخر فرض السيطرة بقمع المواطنين بقصفهم بالطيران العسكري واحتكار ممتلكاتهم أو تخريبها ـ لن يجعل للود قضية ـ مثلا ستصبح البلاد بحكومات متصارعة بدون شباب أو اطفال ييذهبون للمدارس أو موااطنين شرفاء تطوعوا لحماية عاصمتهم من أي نوع من التخريب ـ
فلهذا يرى العديد من المراقبين الاتجاه للحكم المحلي التعاوني الرقابي بين إدارات المؤسسات مع طرح المشاكل ووضع الحلول.
اننا نتحسر علي كل قطرة دم تراق في ليبيا العزيزة ، المواطن يقتل المواطن ، كم من شباب راحوا ، تعست السلطة و المناصب و القبلية ، هذا من الشرق و هذا من الغرب
بالنسبة لأنشطة الإذاعة الليبية ,,,!!!!!
يجب أن يكون هناك إعلام ليبي وطني محلي هادف ويراعي المواطن في المنزل وأعمار المشاهدين ـ بطرح برامج منوعة تتيح لربات البيوت التعامل معىأطفالهم وابنائهم وأزواجهم ـ بمختلف الأعمار ـ ويجب اعادة النظر في البرامج المعلنة في الاذاعات الليبية المحلية والوطنية.
وأعتقد أن الكلام موجه لأدارة التربية والتعليم.
بالنسبة لأنشطة الإذاعة الليبية ,,,!!!!!
يجب أن يكون هناك إعلام ليبي وطني محلي هادف ويراعي المواطن في المنزل وأعمار المشاهدين ـ بطرح برامج منوعة تتيح لربات البيوت التعامل معىأطفالهم وابنائهم وأزواجهم ـ بمختلف الأعمار ـ ويجب اعادة النظر في البرامج المعلنة في الاذاعات الليبية المحلية والوطنية.
وأعتقد أن الكلام موجه لأدارة التربية والتعليم.
youtube.com/watch?v=BE8DFGyBiQ4&t=409s
بالنسبة لأنشطة الإذاعة الليبية ,,,!!!!!
يجب أن يكون هناك إعلام ليبي وطني محلي هادف ويراعي المواطن في المنزل وأعمار المشاهدين ـ بطرح برامج منوعة تتيح لربات البيوت التعامل معىأطفالهم وابنائهم وأزواجهم ـ بمختلف الأعمار ـ ويجب اعادة النظر في البرامج المعلنة في الاذاعات الليبية المحلية والوطنية.
وأعتقد أن الكلام موجه لأدارة التربية والتعليم.
.youtube.com/watch?v=aefP75_8xy0
بالنسبة لأنشطة الإذاعة الليبية ,,,!!!!!
يجب أن يكون هناك إعلام ليبي وطني محلي هادف ويراعي المواطن في المنزل وأعمار المشاهدين ـ بطرح برامج منوعة تتيح لربات البيوت التعامل معىأطفالهم وابنائهم وأزواجهم ـ بمختلف الأعمار ـ ويجب اعادة النظر في البرامج المعلنة في الاذاعات الليبية المحلية والوطنية.
وأعتقد أن الكلام موجه لأدارة التربية والتعليم.
.youtube.com/watch?v=6qYlxjWSF0c
.youtube.com/watch?v=mONaru9fDlI
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