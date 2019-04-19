ليبيا_الآن| نواب الجنوب يطالبون بنشر تحقيقات مجزرة براك الشاطئ . . . أدان أعض…

#ليبيا_الآن| نواب الجنوب يطالبون بنشر تحقيقات مجزرة براك الشاطئ

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أدان أعضاء مجلس النواب عن الجنوب، الهجوم على مطار تمنهنت، من قِبل العصابات التشادية.

وأكد الأعضاء في بيان لهم حول ما حدث في محيط المطار يوم أمس، دعمهم لعمليات القوات المسلحة الليبية ضد الخارجين عن القانون، مطالبين أهالي فزان في ذات الوقت بعقد لقاء تشاوري بخصوص الأحداث الجارية في ليبيا.

وأشار البيان لتقديم مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وأعضاء مجلسه في دعمهم للقوات المهاجمة على المطار.