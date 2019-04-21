وقفة داعمة للجيش الوطني من ألمانيا

نظمت مجموعة من المواطنين الليبيين المقيمين في ألمانيا وقفة داعمة لتحرك الجيش الوطني نحو العاصمة ومؤيدةً لإنهاء المجموعات المسلحة في طرابلس.

وتلا المُشاركون بياناً عقب الوقفة مُوجهاً للحكومة والسفارات الأوروبية أكدوا فيه ضرورة الاستمرار في العمل على تكوين جيش نظامي للقضاء على منابع الإرهاب، وتأسيس دولة مدنية.

وتحرّكت قوات الجيش الوطني في الـ4 من أبريل الجاري نحو العاصمة طرابلس، في عملية عسكرية أطلقها القائد العام للجيش الوطني بهدف تخليص العاصمة من الجماعات المُسلحة التي تُسيطر عليها، حسب وصفه.