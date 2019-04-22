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#ليبيا_الآن| بعثات دبلوماسية تعلن تأييدها لعمليات الجيش . . . أصدر أعضاء البعثا…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بعثات دبلوماسية تعلن تأييدها لعمليات الجيش
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أصدر أعضاء البعثات الدبلوماسية والجالية الليبية المقيمة في مصر بيانا الاثنين، أكدوا فيه تأييدهم لعمليات الجيش الوطني في طرابلس.

وذكر البيان أن تحركات الجيش تستمد شرعيتها من الشعب ومن سلطة مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

وجاء في البيان مطالبة الجميع بالوقوف صفا واحداً للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقيام دولة القانون والمؤسسات.

وأشادت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بموقف البعثات الليبية في الخارج الداعم لحرب الجيش الوطني ضد “الإرهاب وداعميه”، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أموال وممتلكات الشعب الليبي والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والمناطقية.

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قناة الان

قناة الان

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