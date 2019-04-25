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#ليبيا_الآن| وصول 35 مليون لتر بنزين إلى طرابلس . . . وصلت إلى ميناء مدينة طراب…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصول 35 مليون لتر بنزين إلى طرابلس
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وصلت إلى ميناء مدينة طرابلس ناقلة أنوار أفريقيا التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وشرعت في تفريغ حمولتها من البنزين التي تقدر بـ35 مليون لتر، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للشركة.

وكانت إدارة ميناء طرابلس البحري أعلنت يوم أمس الأربعاء انتهاء تفريغ شحنة البنزين من الناقلة أنوار ليبيا أيضاً.

وكانت شركة البريقة طمأنت كافة المواطنين بأن وقود البنزين متوفر في مستودعات الشركة ولا داعي للازحام، مشددة في ذات الوقت على أهمية فتح المحطات لأبوابها أمام الموطنين.

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قناة الان

قناة الان

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