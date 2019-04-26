ليبيا_الآن| ضحايا بقذائف سقطت على أحياء في أبو سليم . . . أكد المجلس البلدي أب…

#ليبيا_الآن| ضحايا بقذائف سقطت على أحياء في أبو سليم

.

.

.

أكد المجلس البلدي أبوسليم سقوط قذائف مضادة للدروع على الأحياء السكنية في محلة الهضبة القاسي بجوار شيل بركة ومحلة مشروع الهضبة في المنازل بجوار صالة دانة.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس إلى أن سقوط هذه القذائف نتج عنه إصابة مواطنين بجروح، فضلا عن وقوع أضرار مادية مختلفة في عدد من المباني والممتلكات الخاصة.

وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى الحوادث أبو سليم، مشددا على وجوب عدم اقتراب الأهالي من الأجسام الغريبة والإبلاغ عنها.