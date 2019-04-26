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#ليبيا_الآن| ضحايا بقذائف سقطت على أحياء في أبو سليم . . . أكد المجلس البلدي أب…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ضحايا بقذائف سقطت على أحياء في أبو سليم
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أكد المجلس البلدي أبوسليم سقوط قذائف مضادة للدروع على الأحياء السكنية في محلة الهضبة القاسي بجوار شيل بركة ومحلة مشروع الهضبة في المنازل بجوار صالة دانة.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس إلى أن سقوط هذه القذائف نتج عنه إصابة مواطنين بجروح، فضلا عن وقوع أضرار مادية مختلفة في عدد من المباني والممتلكات الخاصة.

وأضاف البيان أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى الحوادث أبو سليم، مشددا على وجوب عدم اقتراب الأهالي من الأجسام الغريبة والإبلاغ عنها.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • من الاحتمال أن الهجوم مصدره من مطار معيتيقة لحي سكني أمن
    ـ ولم يتم إستهداف منطقة الهضبة الشرقية وضبط الممنوعات هناك ـ لخوف القوات العسكرية أو لقلة الامكانيات.

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  • مراقبة حاملي السلاح ـ وإرسال سيارات الهيئة الوطنية للسلامة والمعدات . وجهاز الحرس الخدمات البلدية . لمنطقة أبي سليم ـ بأحتراز أمني والقبض على أي مشتبه به بقضايا تخريب والزج به في السجن.

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