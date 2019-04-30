في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي ج…

في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:

▪️مجرد زعيم عصابة

▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته

▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه

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#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن



في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:

▪️مجرد زعيم عصابة

▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته

▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه

شاركونا الرأي

#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن