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في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي ج…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:
▪️مجرد زعيم عصابة
▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته
▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه
شاركونا الرأي
#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن


في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:
▪️مجرد زعيم عصابة
▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته
▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه
شاركونا الرأي
#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن

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قناة الان

قناة الان

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