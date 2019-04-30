في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي ج…

في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:
▪️مجرد زعيم عصابة
▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته
▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه
شاركونا الرأي
#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن
في حال المقارنة بين صورة #البغدادي في العام 2014 والعام 2019، ما هي الصفة التي جيب الصاقها بالبغدادي من حيث الشكل:
▪️مجرد زعيم عصابة
▪️متملق يبحث عن دور بعد انهيار خلافته
▪️يائس أجبرته انهيارات #داعش للخروج من مخبئه لبث الروح في جسد تنظيمه
شاركونا الرأي
#رأيك_يهمنا #أخبار_الآن
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