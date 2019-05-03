ليبيا_الآن| الخرطوش: الجيش استعاد اسبيعة والعزيزية . . . أكد مسؤول المركز الإع…

#ليبيا_الآن| الخرطوش: الجيش استعاد اسبيعة والعزيزية

.

.

.

أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش استعادة سيطرة قوات الجيش على منطقة اسبيعة جنوب طرابلس إضافة الى استعادة السيطرة على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة العزيزية

وأشار الخرطوش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إلى أن محيط كوبري مطار طرابلس العالمي شهد اشتباكات عنيفة بعد تمكن الجيش من صد هجوم لقوات الوفاق وأسر 3 شخصيات منها قائد ميداني.

وفضّل مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة عدم الكشف عن شخصية القائد الميداني الذي أصبح في قبضة الجيش، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن اسمه للوسائل الإعلامية خلال ساعات.