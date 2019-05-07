ليبيا_الآن I تشديدات أمنية “مكثفة” حول “برلمان ريكسوس” . . . شرت وزارة الداخلي…

#ليبيا_الآن I تشديدات أمنية “مكثفة” حول “برلمان ريكسوس”

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شرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي صورا للترتيبات الأمنية المشددة حول فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، والذي تعقد فيه جلسات مجلس النواب الليبي “الموازي”

ويقوم فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، وبإشراف مباشر من رئيس الفرع مقدم عبدالحكيم محمد صالح، بتأمين الفندق، بناء على التعليمات الصادرة عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وتنفيذ للخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى