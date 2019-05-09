ليبيا_الآن| هذا هو “الموقف الأمريكي” من أحداث “طرابلس” . . . . . جدد الممثل ال…

#ليبيا_الآن| هذا هو “الموقف الأمريكي” من أحداث “طرابلس”

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جدد الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية السفير جوناثان كوهين التأكيد على موقف بلاده الداعم لخطة البعثة الأممية في ليبيا، المتمثل في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، والمطالبة بوقف إطلاق النار في العاصمة، على خلفية الاشتباكات بين الجيش الوطني والقوات التابعة للوفاق

وقال كوهين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن يوم أمس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير إزاء ما يتعرض له المدنيين في طرابلس من خطر على حياتهم، وأنه لا يوجد حل سوى الذي يفرضه المسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والمشروط بوقف إطلاق النار حول العاصمة