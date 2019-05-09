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#ليبيا_الآن| هذا هو “الموقف الأمريكي” من أحداث “طرابلس” . . . . . جدد الممثل ال…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| هذا هو “الموقف الأمريكي” من أحداث “طرابلس”
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جدد الممثل الدائم للولايات المتحدة الأميركية السفير جوناثان كوهين التأكيد على موقف بلاده الداعم لخطة البعثة الأممية في ليبيا، المتمثل في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، والمطالبة بوقف إطلاق النار في العاصمة، على خلفية الاشتباكات بين الجيش الوطني والقوات التابعة للوفاق

وقال كوهين خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن يوم أمس إن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير إزاء ما يتعرض له المدنيين في طرابلس من خطر على حياتهم، وأنه لا يوجد حل سوى الذي يفرضه المسار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والمشروط بوقف إطلاق النار حول العاصمة

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  • إنتم الأن فمركب واحد ـ حفتر يجزر والسراج يكفر ـ والنواب تزور ـ والأحزاب تفقر ـ والأخوان تحفر ـ والمليشيات تدمر – والشباب تكسر ..!!
    كان قعدتوا مؤتمرات لكل منطقة أمانة مؤتمر والسيادة والثروة في ايدين الشعب ـ
    قعدتوا طوابيير ـ والشعب بين معبي وفقير ـ والنفسية تدمير لاشباب ولا تعمير ـ والأمانة في إيد الحمير ـ والسيولة تسفيير ـ والقرواطة فعنق الحقير ـ والقونات تشمير ـ قوالب سكر وتزهمير ـ حريات فن وتعبير ـ بيدلعوا المدير ـ فعالم ليبيا الخطير ـ اطلق اللحية وقول إني سالم الزير ـ وإلا شدلك بندير وإضرب عليه لين تصير ـ وقللهم مهبول عايش عالى بلكة جير .

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