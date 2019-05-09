ليبيا_الآن| رصاص الحرب لا يرحم “رجال الطب” . . . يدفع القائمون على إنقاذ الموا…

#ليبيا_الآن| رصاص الحرب لا يرحم “رجال الطب”

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يدفع القائمون على إنقاذ المواطنين جراء الحرب الدائرة في طرابلس ضريبة كبيرة، فقد باتت الصواريخ والقذائف العشوائية لا ترحم رجال الطب الميداني والمؤسسات المدنية الأخرى التي تدخلت لتوفير ممرات آمنة للسكان وإنقاذ الجرحى.

وقال مركز الطب الميداني بمنشور في صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” إن أحد أفراده يدعى ناصر ضو تعرض لإصابة بليغة أثناء تأدية عمله في قصر بن غشير، معربا عن استهجانه الكبير لذلك ولتعرض طاقمه الطبي وسيارات الإسعاف إلى الاعتداء من قبل المسلحين، فيما عبرت البعثة الأممية في ليبيا عن صدمتها تجاه الحادثة.