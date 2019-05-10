ليبيا_الآن| “مالية الوفاق” تُحيل مرتبات العاملين في السفارات . . . أعلنت وزارة…

#ليبيا_الآن| “مالية الوفاق” تُحيل مرتبات العاملين في السفارات

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أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، إحالة مرتبات الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية عن ثلاثة أشهر وهي يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي استعدادا للبدء بتسييلها.

وكانت إدارة الميزاينة التابعة للوزارة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تنفيذها لمرتبات العاملين في السفارات عن الفترة مابين (2016 – 2018).

والجدير بالذكر أن قيمة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي خارج ليبيا تبلغ قيمتها 330 مليون دينار يضاف عليها 44 مليون دينار كمصروفات وميزانيات تسييرية، بحسب تقارير صادرة عن جهات رسمية.